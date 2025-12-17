Rete ciclabile la via Amerina al centro di un progetto di valorizzazione Coinvolti cinque comuni umbri
La Rete Ciclabile “Amerina Bike Route” nasce per valorizzare la storica Via Amerina e il territorio umbro, coinvolgendo cinque comuni: Todi, Amelia, Avigliano Umbro, Montecastrilli e Penna in Teverina. Un progetto volto a promuovere il turismo sostenibile, la mobilità dolce e la scoperta delle bellezze culturali e paesaggistiche della regione, creando un percorso che unisce storia, natura e comunità locali.
Una rete ciclabile che valorizzi il territorio umbro. Questo lo scopo di “Amerina bike route”, nuovo progetto di valorizzazione della storica via Amerina che coinvolge cinque comuni umbri: Todi, capofila dell'iniziativa, Amelia, Avigliano Umbro, Montecastrilli e Penna in Teverina. L’obiettivo del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
