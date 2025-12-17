Restauro di Santa Cordula Opera pronta a primavera

È in corso il restauro del busto-reliquiario di Santa Cordula, un intervento che mira a riportare l’opera al suo antico splendore. L’intervento, attualmente in fase avanzata, prevede il completamento entro la primavera del prossimo anno, garantendo il recupero e la conservazione di un importante patrimonio artistico e religioso.

Il progetto è stato presentato ieri alla presenza di alcuni studenti del Liceo "Giovanni da Castiglione" ed è stato fortemente voluto dalla Fidapa sezione Castiglionese, rappresentata per l'occasione dalla past presidente Giulietta Tavanti. "Grazie a quattro moderni mecenati abbiamo potuto riportare a nuova vita un tesoro castiglionese che i più non conoscevano – ha spiegato Tavanti – in oltre trent'anni di attività Fidapa ha contribuito al restauro di opere davvero mirabili", ricordando la Tonacella di Petreto, le due tele di Francesco Morandini detto il Poppi provenienti dalla chiesa di Santa Chiara e l'icona della Madonna di Ristonchia, oggi custodite in Pinacoteca.

Santa Cordula e i segreti del suo busto reliquiario che viene restaurato grazie all'iniziativa della Fidapa - È in pieno svolgimento il restauro del busto di Santa Cordula, che dovrebbe ritornare al suo antico splendore entro la primavera del prossimo anno. corrierediarezzo.it

SR 71. . IL RESTAURO DI SANTA CORDULA È stato presentato oggi il restauro del busto di Santa Cordula, realizzato grazie ai finanziamenti dell’Art Bonus. L’opera è tornata al suo antico splendore grazie ad un accurato intervento di restauro condotto da - facebook.com facebook

Il restauro del busto di santa Cordula, una delle 11mila vergini che seguirono sant’Orsola a Colonia ift.tt/hnL8Ywi x.com

