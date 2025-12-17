Repubblica | Supercoppa Conte ritrova Lukaku a Riad

Romelu Lukaku si unisce alla squadra del Napoli a Riad in vista della Supercoppa, segnando un momento importante di ritrovamento con l’allenatore Conte. La sua presenza sull’aereo testimonia l’attesa e l’importanza di questo evento, creando grande interesse e aspettative per la competizione che si terrà in Arabia Saudita.

"> Sull’aereo del Napoli diretto a Riyadh c’è anche Romelu Lukaku, ed è una presenza che pesa. L’attaccante belga sarà a disposizione di Antonio Conte per la Supercoppa Italiana che per gli azzurri scatterà ufficialmente domani sera contro il Milan, con calcio d’inizio alle 20 italiane e diretta in chiaro su Italia Uno. Una notizia significativa, raccontata da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, che restituisce al Napoli uno dei suoi leader più rappresentativi nel momento del bisogno. In palio non c’è soltanto un posto in finale contro la vincente di Inter-Bologna, ma anche la necessità di lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive rimediate contro Benfica e Udinese. Napolipiu.com

