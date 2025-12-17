Replica La Promessa in streaming puntata 17 dicembre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 17 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna la situazione di Jana resta molto critica, e Manuel e Curro non abbandonano un attimo il suo capezzale. Maria chiede a Santos di non abbandonarla, mentre Simona si avventa su Petra, dopo che la governante ha fatto affermazioni pesanti su Jana. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

