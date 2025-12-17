Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 16 dicembre | Video Mediaset

Stasera, martedì 16 dicembre 2025, torna in streaming su Video Mediaset un nuovo episodio di

La notte nel cuore

Nuovo appuntamento stasera martedì 16 dicembre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 119 e 120 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Canan recupera il denaro rubato, mentre a villa Sansalan si formano nuove alleanze. Nuh e Sevilay si sposano, e Tahsin fa la sua proposta a Sumru. Al banchetto emergono segreti e tensioni: Perihan sconvolge Melek, Hikmet ricatta Esat, e l'eredità di Samet diventa una bomba ad orologeria per la famiglia.

