Replica all' inchiesta sui Testimoni di Geova

Contrariamente a quanto affermato nell'articolo, una persona che decide di non essere più testimone di Geova non viene abbandonata né ostracizzata. La comunità si impegna a rispettare le scelte individuali, offrendo supporto e comprensione. È importante chiarire alcuni aspetti per favorire un'informazione corretta e rispettosa delle dinamiche interne di questa realtà religiosa.

