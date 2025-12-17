Replica all' inchiesta sui Testimoni di Geova

Contrariamente a quanto affermato nell'articolo, una persona che decide di non essere più testimone di Geova non viene abbandonata né ostracizzata. La comunità si impegna a rispettare le scelte individuali, offrendo supporto e comprensione. È importante chiarire alcuni aspetti per favorire un'informazione corretta e rispettosa delle dinamiche interne di questa realtà religiosa.

“Contrariamente a quanto affermato nell’articolo una persona che non è più testimone di Geova non viene né abbandonata né ostracizzata. Al contrario, la persona viene invitata ad assistere alle nostre riunioni religiose, a cui è la benvenuta, a unirsi al canto con gli altri fedeli durante le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

