Reparto per i bimbi rinnovato | Ambiente più accogliente
La Cardiologia pediatrica del San Matteo ha rinnovato il suo reparto, creando un ambiente più luminoso, accogliente e pensato per i bambini. Questa trasformazione mira a migliorare il comfort e il benessere dei piccoli pazienti, offrendo uno spazio che favorisca il recupero e la serenità durante il percorso di cura.
Un ambiente più accogliente, luminoso e a misura di bambino: è questo il dono che i piccoli pazienti della Cardiologia pediatrica del San Matteo hanno trovato sotto l’albero. I lavori di restyling dei corridoi e degli ambulatori, realizzati dalla società Ospedali Dipinti, ieri sono stati inaugurati con un simbolico taglio del nastro. Sostenute dall’associazione Angela Sara Boffi le opere hanno dato vita a un nuovo spazio ispirato al tema marino, pensato per trasmettere serenità e ridurre l’ansia legata agli esami cardiologici. Il progetto nasce dall’esperienza personale della famiglia Boffi, che proprio in questi ambulatori ha incontrato la dottoressa Alessia Claudia Codazzi e l’intera équipe instaurando un rapporto umano profondissimo. Ilgiorno.it
