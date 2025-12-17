Renzi e la crisi della Fiorentina | Subito un top manager avanti con Rocco ma ora cambi E quello stadio ridicolo ci danneggia

Renzi commenta la crisi della Fiorentina, sottolineando l’urgenza di un cambio di rotta. Il senatore evidenzia l’importanza di un top manager e critica il progetto dello stadio, definendolo un ostacolo per il club. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione, tra richieste di rinnovamento e criticità strutturali che coinvolgono la squadra e la città.

Firenze, 17 dicembre 2025 - Senatore Renzi, il suo domenica è stato uno sfogo di pancia. "Non so se sia stato uno sfogo di testa o di pancia. So che ho semplicemente detto la pura verità. Firenze non merita lo scempio dell' ultimo posto in classifica, non merita di perdere così una partita al novantesimo, non merita uno stadio ridicolo figlio di errori clamorosi del Comune, non merita le prese in giro di mezza Italia. A Firenze siamo abituati a soffrire ma questo è peggio: è uno scempio. E io sono un fiorentino come tanti e ho il diritto di dirlo, forse persino il dovere di farlo". Quali sono le origini di questa catastrofe sportiva? "È evidente che si è rotto qualcosa nello spogliatoio.

Disastro Fiorentina, Renzi: «Firenze non merita questo scempio». E i tifosi lo vogliono presidente - Il post su X di Renzi sulla Fiorentina è stato molto apprezzato dai tifosi che lo hanno invocato come possibile nuovo presidente della Viola ... ilnapolista.it

Durante la trasmissione Otto e Mezzo condotta da Lilli Gruber, è andato in scena un duro confronto tra Matteo Renzi e Rocco Casalino, ex portavoc

