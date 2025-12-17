Relazione Annuale 2025 Fondo FonTe | patrimonio in crescita con oltre 6,5 miliardi di euro 322mila iscritti 48mila aziende associate

La Relazione Annuale 2025 del Fondo Fon.Te. evidenzia un patrimonio di oltre 6,5 miliardi di euro, con 322.000 iscritti e 48.000 aziende associate. La contribuzione ha superato i 900 milioni di euro nel corso dell’anno. Grifoni ha chiesto al Parlamento misure come il silenzio-assenso sulla destinazione del TFR, una fiscalità più equa e incentivi per le famiglie.

Roma, 17 dicembre 2025 – Il patrimonio di Fondo Fon.Te. ha superato i 6,5 miliardi di euro, con 322.000 iscritti e 48.000 aziende associate. La contribuzione ha superato, nel corso del 2025, i 900 milioni di euro. Grifoni: "Chiediamo al Parlamento di sostenerci con il meccanismo del silenzio-assenso sulla destinazione del TFR, con una fiscalità più equa e incentivi dedicati alle famiglie"

