Regno Unito di nuovo in Erasmus | firmato l’accordo con l’Unione europea

Il Regno Unito torna ufficialmente nell'Erasmus, il programma europeo di scambio studentesco, grazie alla firma di un accordo tra il governo di Keir Starmer e l'Unione Europea. Dopo cinque anni di assenza, questa riadesione segna un passo importante nel ripristino dei rapporti tra Londra e l'UE nel settore dell'istruzione e della mobilità internazionale.

© Feedpress.me - Regno Unito di nuovo in Erasmus: firmato l'accordo con l'Unione europea Accordo ufficiale fra il governo britannico di Keir Starmer e l' Ue per la riadesione del Regno Unito all' Erasmus, il programma di scambio di studenti europei abbandonato dall'isola dopo la Brexit, cinque anni fa. Lo certifica un comunicato congiunto di Londra e di Bruxelles, sullo sfondo di un miglioramento delle relazioni post-divorzio. Cos'è il programma Erasmus Nato nel 1987 come una scommessa.

Regno Unito di nuovo in Erasmus: firmato l'accordo con l'Unione europea - Accordo ufficiale fra il governo britannico di Keir Starmer e l'Ue per la riadesione del Regno Unito all'Erasmus, il programma di scambio di studenti europei abbandonato dall'isola dopo la Brexit, cin ...

