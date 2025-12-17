Regione un milione per ristrutturare immobile salesiano a San Cristoforo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione stanzia un milione di euro per rinnovare l’istituto salesiano San Giovanni Bosco a Catania, puntando a rafforzare l’offerta formativa rivolta ai giovani del quartiere San Cristoforo. Un importante intervento volto a sostenere il rilancio delle attività di formazione professionale, creando nuove opportunità e contribuendo allo sviluppo della comunità locale.

La Regione finanzierà con un milione di euro il progetto di ristrutturazione dei locali dell'istituto salesiano San Giovanni Bosco di Catania per sostenere il rilancio dell'attività di formazione professionale dei giovani del popoloso quartiere di San Cristoforo. Lo ha deciso il governo regionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

