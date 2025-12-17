Regione Campania proclamazione degli eletti Errico ufficialmente consigliere regionale

Questa mattina, presso l’auditorium del Palazzo di Giustizia “Alessandro Criscuolo”, si è tenuta la cerimonia di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania. Un momento ufficiale che sancisce l’ingresso in consiglio di coloro che rappresenteranno la regione nei prossimi anni, segnando un passo importante nel percorso politico territoriale.

Si è svolta questa mattina, presso l'auditorium del Palazzo di Giustizia "Alessandro Criscuolo", la proclamazione ufficiale dei candidati eletti alla carica di consigliere regionale della Campania. L'atto formale è stato curato dalla Corte di Appello di Napoli – Ufficio Centrale Regionale. Fernando Errico, esponente di Forza Italia, ha commentato con parole di ringraziamento e impegno l'ingresso ufficiale in Consiglio regionale. "La proclamazione ufficiale da parte della Corte d'Appello di Napoli rappresenta per me un momento di grande responsabilità e di profonda gratitudine.

