regione calabria dai risparmi della politica un fondo stabile per il futuro degli studenti

La Regione Calabria trasforma i risparmi della politica in un fondo stabile dedicato al sostegno degli studenti universitari. Questa iniziativa mira a garantire il diritto allo studio e a promuovere pari opportunità, consolidando un impegno concreto per il futuro dei giovani calabresi e il loro percorso formativo.

I risparmi della politica diventano una risorsa stabile per sostenere il diritto allo studio universitario e garantire pari opportunità agli studenti calabresi.“Trasformare i risparmi della politica in un investimento stabile sul futuro dei giovani calabresi". È l’obiettivo della proposta di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

regione calabria risparmi politicaGiannetta: ‘Dai risparmi dei gruppi consiliari un Fondo per il diritto allo studio universitario in Calabria’ - Un investimento stabile sul merito e sul futuro: Giannetta presenta il fondo vincolato per le borse di studio degli universitari calabresi ... citynow.it

Calabria, la proposta di Giannetta: “dai risparmi dei gruppi consiliari un Fondo per il diritto allo studio universitario” - È l’obiettivo della proposta di legge presentata dal capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta, ... strettoweb.com

