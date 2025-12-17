Regione Calabria dai risparmi della politica un fondo stabile per il futuro degli studenti
La Regione Calabria trasforma i risparmi della politica in un fondo stabile dedicato al sostegno degli studenti universitari. Questa iniziativa mira a garantire il diritto allo studio e a promuovere pari opportunità, consolidando un impegno concreto per il futuro dei giovani calabresi e il loro percorso formativo.
I risparmi della politica diventano una risorsa stabile per sostenere il diritto allo studio universitario e garantire pari opportunità agli studenti calabresi."Trasformare i risparmi della politica in un investimento stabile sul futuro dei giovani calabresi". È l'obiettivo della proposta di.
Giannetta: ‘Dai risparmi dei gruppi consiliari un Fondo per il diritto allo studio universitario in Calabria’ - Un investimento stabile sul merito e sul futuro: Giannetta presenta il fondo vincolato per le borse di studio degli universitari calabresi ... citynow.it
Calabria, la proposta di Giannetta: “dai risparmi dei gruppi consiliari un Fondo per il diritto allo studio universitario” - È l’obiettivo della proposta di legge presentata dal capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta, ... strettoweb.com
È quanto dichiarano l’europarlamentare e già candidato alla presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico ed il consigliere regionale Enzo Bruno #InCalabria - facebook.com facebook
