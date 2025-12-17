In un periodo di festa e regali, Hermet si rivolge ai tifosi appassionati, portando il tifo direttamente sul divano di casa. Con un’attenzione speciale per chi vive il calcio come un rito quotidiano, l’azienda propone idee e prodotti pensati per celebrare la passione sportiva anche tra le mura domestiche.

© Sbircialanotizia.it - Regali per tifosi: Hermet porta il tifo anche sul divano di casa

A Milano, il 16 dicembre 2025, mentre le città si preparano alle feste e la corsa ai regali entra nel vivo, Hermet sceglie di parlare direttamente a chi vive il calcio come un rito quotidiano. L’idea è semplice: portare in casa comfort e colori della propria squadra, trasformando le sere d’inverno in un momento da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Leggi anche: Stroppa dopo il successo contro il Verona: «Mi fa piacere dedicarla ai tifosi, i derby si portano a casa anche così»

Leggi anche: Cagliari Inter, Pio Esposito e non solo: gli altri ‘regali’ e le note positive che si porta a casa Chivu

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

A Manchester c’è un Babbo Natale speciale Il fuoriclasse norvegese si è travestito da Babbo Natale ed è andato a consegnare regali a giovani tifosi, tra emozione e stupore. YouTube / @erling - facebook.com facebook

#Roma-Como, c'è un regalo per i tifosi abbonati: ecco come e dove ritirarlo x.com