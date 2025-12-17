Regala amore questo Natale | adotta un amico a quattro zampe e cambia una vita
Il Natale è il momento ideale per condividere momenti di gioia e affetto. Adottare un animale rappresenta un gesto di grande solidarietà, offrendo a un amico a quattro zampe la possibilità di vivere circondato da amore e cura. Un gesto che può trasformare non solo la vita dell’animale, ma anche quella di chi decide di aprire il proprio cuore.
Il Natale è il periodo perfetto per riflettere sull’amore e sulla condivisione, e cosa c’è di più bello che aprire il cuore a un amico a quattro zampe? Adottare un cane non è solo un gesto di generosità: è dare una seconda possibilità a un animale che sogna solo affetto, carezze e una casa calda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
povera Roby
Questo Natale regala amore vero: una tua donazione può portare calore, cure e una seconda possibilità ai cani del canile. Per un aiuto agli ospiti del Rifugio Cascine Rossi puoi fare una donazione sul c/c IT54H0306922600100000070980 intestato a L - facebook.com facebook
