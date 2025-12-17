Referendum Ingroia | Non è una riforma della giustizia ma una punizione nei confronti della magistratura

Nel dibattito sul referendum, Antonio Ingroia critica la proposta, definendola una misura punitiva nei confronti della magistratura piuttosto che una reale riforma della giustizia. Le sue parole evidenziano le forti opposizioni e le preoccupazioni riguardo alle implicazioni di questa modifica normativa.

“Non è una riforma della giustizia di cui avremmo bisogno, ma è una riforma punitiva della magistratura”. A dirlo è l’avvocato ed ex magistrato Antonino Ingroia che martedì sera a Milano ha presentato insieme al direttore de ilFattoQuotidiano.it Peter Gomez il suo nuovo libro Traditi (ed Piemme). “Non solo sono contrario alla separazione delle carriere – ha commentato Ingroia – avremo una corporazione di pubblici ministeri che diventeranno a tutti gli effetti avvocati della polizia, una corporazione conchiusa che ha un suo Csm, separata completamente dai giudici, che quindi avrà in sé poteri ancora più straordinari di quelli che ha oggi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

