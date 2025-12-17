Referendum giustizia I cattolici per il Sì

Si avvicina l'avvio di una rete di comitati civici favorevoli al Sì al referendum sulla giustizia, sostenuta da un movimento di cattolici trasversali. Questi gruppi mirano a promuovere la conferma della separazione delle carriere, richiamando l'esempio dei comitati di Gedda del 1948 e coinvolgendo diverse sensibilità cattoliche in un fronte unitario.

È ormai prossima la partenza di una rete di comitati civici per il SÌ al referendum sulla giustizia. I comitati, che nel nome evocano quelli di Gedda che nel 1948 sostennero la scelta occidentale, saranno gemmati da un comitato nazionale di cattolici trasversali che vogliono la conferma della separazione delle carriere. Tra loro ex parlamentari di centrosinistra come la probabile presidente Paola Binetti (foto), centristi come il montiano Domenico Menorello o l’Udc Luisa Santolini, di centrodestra come il già ministro Maurizio Sacconi e il leghista Domenico Polledri. Vi sarebbero poi ex magistrati come Baldassarri e Pino Morandini. Quotidiano.net

