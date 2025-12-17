Referendum giustizia I cattolici per il Sì
Si avvicina l'avvio di una rete di comitati civici favorevoli al Sì al referendum sulla giustizia, sostenuta da un movimento di cattolici trasversali. Questi gruppi mirano a promuovere la conferma della separazione delle carriere, richiamando l'esempio dei comitati di Gedda del 1948 e coinvolgendo diverse sensibilità cattoliche in un fronte unitario.
È ormai prossima la partenza di una rete di comitati civici per il SÌ al referendum sulla giustizia. I comitati, che nel nome evocano quelli di Gedda che nel 1948 sostennero la scelta occidentale, saranno gemmati da un comitato nazionale di cattolici trasversali che vogliono la conferma della separazione delle carriere. Tra loro ex parlamentari di centrosinistra come la probabile presidente Paola Binetti (foto), centristi come il montiano Domenico Menorello o l’Udc Luisa Santolini, di centrodestra come il già ministro Maurizio Sacconi e il leghista Domenico Polledri. Vi sarebbero poi ex magistrati come Baldassarri e Pino Morandini. Quotidiano.net
Leggi anche: Piazza e comitati, il centrodestra prepara il referendum sulla giustizia
Leggi anche: Sì alla riforma della Giustizia. Meloni: «Storico». Schlein: «Vuole le mani libere». Nordio: «Referendum tra marzo e aprile»
Riforma giustizia, centrodestra deposita firme referendum
Referendum giustizia. I cattolici per il Sì - È ormai prossima la partenza di una rete di comitati civici per il SÌ al referendum sulla giustizia. quotidiano.net
Referendum, la battaglia dei comitati. Lite sulla data del voto - Bachelet e Bindi in campo per il No, Sallusti tra i nomi alla guida dei gruppi per il Sì ... repubblica.it
#dimartedi Meloni cita il caso Garlasco parlando del referendum sulla giustizia, il commento di Nicola Gratteri: "Non c'entra assolutamente nulla". - facebook.com facebook
Meloni cita il caso Garlasco parlando del referendum sulla giustizia, il commento di Nicola Gratteri: "Non c'entra assolutamente nulla". #dimartedi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.