Recupero dei fondi di aMo lettere di messa in mora per gli ex vertici della partecipata
Inizia il recupero dei fondi di aMo attraverso lettere di messa in mora rivolte agli ex vertici della partecipata. Dopo la decisione del Tribunale di Modena di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per 448, si avvia una fase cruciale per tutelare gli interessi dell’azienda e ristabilire la corretta gestione delle risorse.
Dopo la concessione da parte del Tribunale di Modena della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per 448.157 euro nei confronti dell'ex dipendente di aMo per gli ammanchi denunciati lo scorso giugno, a cui è seguita a stretto giro la notifica del precetto, aMo punta a recuperare anche le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
