Reato di revenge porn estinto per Leonardo La Russa condanna a un anno per l' amico | la ragazza impugna il risarcimento di 25mila euro
La vicenda giudiziaria di Leonardo La Russa si conclude con l'estinzione del reato di revenge porn, mentre un amico riceve una condanna a un anno. La ragazza coinvolta impugna ora il risarcimento di 25mila euro richiesto. La decisione, firmata dalla giudice Maria Beatrice Parati a Milano, chiude un capitolo delicato legato a un video a contenuto sessuale inviato dal figlio del presidente del Senato.
