Reato di revenge porn estinto per Leonardo La Russa condanna a un anno per l' amico | la ragazza impugna il risarcimento di 25mila euro

La vicenda giudiziaria di Leonardo La Russa si conclude con l'estinzione del reato di revenge porn, mentre un amico riceve una condanna a un anno. La ragazza coinvolta impugna ora il risarcimento di 25mila euro richiesto. La decisione, firmata dalla giudice Maria Beatrice Parati a Milano, chiude un capitolo delicato legato a un video a contenuto sessuale inviato dal figlio del presidente del Senato.

Risarcimento e reato di revenge porn estinto per Leonardo Apache La Russa. È arrivata la decisione della giudice di Milano, Maria Beatrice Parati, nel procedimento in cui il figlio del presidente del Senato era accusato di aver inviato a un amico deejay "un video a contenuto sessualmente. 🔗 Leggi su Today.it

