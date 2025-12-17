Reati fiscali e criminalità sequestri per 2,2 milioni | coinvolta anche una società del Parmense
Nel 2025, la Guardia di Finanza e la Procura generale di Bologna hanno eseguito sequestri per 2,2 milioni di euro, coinvolgendo anche una società del Parmense. L'operazione si inserisce in un contesto di intensificazione delle attività contro reati fiscali e criminalità economica, evidenziando l'impegno delle autorità nel contrastare le frodi e tutelare il patrimonio pubblico e privato.
C’è anche la provincia di Parma tra i territori coinvolti dalle confische eseguite nel 2025 dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Procura generale di Bologna. Il bilancio complessivo parla di beni sottratti per un valore di circa 2,2 milioni di euro, nell’ambito dell’esecuzione di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
