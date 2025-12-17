Reati fiscali e criminalità sequestri per 2,2 milioni | coinvolta anche una società del Parmense

Nel 2025, la Guardia di Finanza e la Procura generale di Bologna hanno eseguito sequestri per 2,2 milioni di euro, coinvolgendo anche una società del Parmense. L'operazione si inserisce in un contesto di intensificazione delle attività contro reati fiscali e criminalità economica, evidenziando l'impegno delle autorità nel contrastare le frodi e tutelare il patrimonio pubblico e privato.

