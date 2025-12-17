Reati e pericoli in stazione e sui treni | ora si possono segnalare sull’app YouPol

Dal 1° dicembre, l'app YouPol permette di segnalare reati e situazioni di pericolo anche in stazione e sui mezzi ferroviari. Questa novità mira a migliorare la sicurezza dei passeggeri e delle aree ferroviarie, offrendo uno strumento immediato e semplice per denunciare comportamenti sospetti o incidenti, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti.

© Ilrestodelcarlino.it - Reati e pericoli in stazione e sui treni: ora si possono segnalare sull’app YouPol Bologna, 17 dicembre 2025 – Dal primo dicembre la app YouPol può essere usata anche per segnalare reati e situazioni di pericolo in stazione e a bordo dei treni. La nuova funzionalità dell’app della polizia, entrata in funzione all’inizio di questo mese, “ha il doppio vantaggio di poter essere utilizzata in forma anonima e di permettere l’immediata geolocalizzazione della segnalazione”, come ha spiegato il commissario capo della Polfer Claudio Maldina. Già una denuncia dopo una segnalazione con YouPol. I messaggi inviati utilizzando l'app arriveranno direttamente alla centrale operativa della Polfer, che potrà così inviare in maniera tempestiva una pattuglia dove c'è necessità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Sui treni e in stazione arriva Youpol, l'app per segnalare situazioni di rischio o comportamenti sospetti Leggi anche: Caos treni in Italia: investimento mortale in Calabria, ritardi di 8 ore sull’alta velocità alla stazione Termini Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LA ZONA PIU' PERICOLOSA DI MILANO I RISCHI DI STAZIONE CENTRALE Reati e pericoli in stazione e sui treni: ora si possono segnalare sull’app YouPol - La nuova funzionalità dell’applicazione della polizia è entrata in funzione dal primo dicembre: “Ed ha già portato a una denuncia” ... ilrestodelcarlino.it

