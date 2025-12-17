Rbr al fianco di Arop i campioni del basket portano i regali ai bimbi dell' oncoematologia pediatrica

Il 16 dicembre, una delegazione della RBR, accompagnata dai campioni del basket Arop, ha visitato il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini. L’obiettivo è stato portare regali ai bambini ricoverati, realizzando i desideri espressi a Babbo Natale, in un gesto di solidarietà e vicinanza durante le festività natalizie.

© Riminitoday.it - Rbr al fianco di Arop, i campioni del basket portano i regali ai bimbi dell'oncoematologia pediatrica Martedì, 16 dicembre, una delegazione biancorossa ha fatto visita al reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini per consegnare i regali richiesti a Babbo Natale dai bambini ricoverati. Come ogni anno, Dole Basket Rimini rinnova il proprio sostegno ad Arop, con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Rubio chiama Tajani: “Impegnati per Trentini al fianco dell’Italia” Leggi anche: Inclusione attraverso lo sport. Il progetto "Un assist per la vita" al fianco dell’Asd Santo Stefano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Conquista la divisa ufficiale limited edition del Dole Day e soprattutto sostieni AROP, al fianco dei bambini e delle famiglie in cura Domenica al Flaminio troverai il banchetto con le cartoline ufficiali per fare la tua offerta, sul retr - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.