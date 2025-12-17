Rbr al fianco di Arop i campioni del basket portano i regali ai bimbi dell' oncoematologia pediatrica

Il 16 dicembre, una delegazione della RBR, accompagnata dai campioni del basket Arop, ha visitato il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini. L’obiettivo è stato portare regali ai bambini ricoverati, realizzando i desideri espressi a Babbo Natale, in un gesto di solidarietà e vicinanza durante le festività natalizie.

Martedì, 16 dicembre, una delegazione biancorossa ha fatto visita al reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini per consegnare i regali richiesti a Babbo Natale dai bambini ricoverati. Come ogni anno, Dole Basket Rimini rinnova il proprio sostegno ad Arop, con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

