Rayo Vallecano-FC Drita Conference League 18-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Turno casalingo abbordabile per gli spagnoli
Il 18 dicembre 2025 alle ore 21:00, il Rayo Vallecano affronta l’FC Drita in una sfida valida per la sesta giornata di Conference League. Un’occasione importante per gli spagnoli di consolidare la posizione in classifica, approfittando del turno casalingo contro un avversario alla portata. Ecco formazioni, quote e pronostici di questa partita.
Settimana europea un po’ atipica, si gioca solo la sesta giornata di Conference League: il Rayo Vallecano ospiterà l’FC Drita per cogliere tre punti importanti che rafforzino la sua posizione nelle prime 8 della classifica. Le quotazioni della squadra di Vallecas sono in salita dopo la vittoria non scontata di Bialystok: i Matagigantes ora hanno una . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Rayo Vallecano vs Drita – 18 Dicembre 2025 - La sfida tra Rayo Vallecano e Drita, valida per la UEFA Europa Conference League, promette equilibrio e intensità. news-sports.it
Pronostici Conference League, Rayo-Drita: segno 1 ok ma per una quota più alta... - L’undici spagnolo viaggia a quota 10 punti in classifica e, al momento, fa parte del gruppo delle “magnifiche otto” (le prime otto) che saltano i sedicesimi di finale staccando direttamente il ... tuttosport.com
