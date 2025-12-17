Ravenna prepara il bilancio 2026 spese in leggero aumento e 94 milioni per gli investimenti

Ravenna si appresta a definire il bilancio 2026, con una lieve crescita delle spese e un investimento di 94 milioni. L’amministrazione punta a preservare i servizi educativi e sociali, senza aumentare le tasse, ma intervenendo su alcune rette per garantire sostenibilità e qualità. Un equilibrio tra impegno finanziario e attenzione alle esigenze della comunità, per un futuro più stabile e inclusivo.

A fronte di un leggero aumento di spesa rispetto al 2025, il Comune cerca di mantenere i servizi educativi e sociali senza toccare i tributi, ma adeguando alcune rette specifiche. Sul piatto poi ci sono anche 94 milioni per gli investimenti. In un contesto nazionale e internazionale complesso.

ravenna prepara bilancio 2026Bilancio 2026 Comune di Ravenna. Sindaco Barattoni: priorità a servizi e cura del territorio, malgrado i tagli di 5,8 mln del governo - Il Bilancio di previsione 2026 del Comune di Ravenna sarà portato a termine il 22 dicembre con il dibattito e la votazione in Consiglio comunale. ravennanotizie.it

ravenna prepara bilancio 2026Lido Adriano, Pro Loco e Comune tracciano il bilancio 2025: turismo in crescita e nuovi progetti per il 2026 - Si è svolta il 9 dicembre, presso il Centro Sociale “Il Desiderio”, l’assemblea annuale dei soci della Pro Loco di Lido Adriano, un appuntamento particolarmente partecipato che ha visto la presenza de ... ravennawebtv.it

ravenna prepara bilancio 2026Castel Bolognese: Bilancio 2026, circa 15 Milioni di investimenti fra ricostruzione, strade, scuole e la villa “Della Contessa” - Aumentano i sostegni a sociale, fragilità e sistema educativo e gli investimenti in infrastrutture e patrimonio pubblico ... ravenna24ore.it

