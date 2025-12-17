Ravenna prepara il bilancio 2026 spese in leggero aumento e 94 milioni per gli investimenti

Ravenna si appresta a definire il bilancio 2026, con una lieve crescita delle spese e un investimento di 94 milioni. L’amministrazione punta a preservare i servizi educativi e sociali, senza aumentare le tasse, ma intervenendo su alcune rette per garantire sostenibilità e qualità. Un equilibrio tra impegno finanziario e attenzione alle esigenze della comunità, per un futuro più stabile e inclusivo.

