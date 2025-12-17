Ravenna prepara il bilancio 2026 spese in leggero aumento e 94 milioni per gli investimenti
Ravenna si appresta a definire il bilancio 2026, con una lieve crescita delle spese e un investimento di 94 milioni. L’amministrazione punta a preservare i servizi educativi e sociali, senza aumentare le tasse, ma intervenendo su alcune rette per garantire sostenibilità e qualità. Un equilibrio tra impegno finanziario e attenzione alle esigenze della comunità, per un futuro più stabile e inclusivo.
A fronte di un leggero aumento di spesa rispetto al 2025, il Comune cerca di mantenere i servizi educativi e sociali senza toccare i tributi, ma adeguando alcune rette specifiche. Sul piatto poi ci sono anche 94 milioni per gli investimenti. In un contesto nazionale e internazionale complesso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
