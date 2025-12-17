Raspadori è caccia all’attaccante dell’Atletico Madrid? Tre squadre sono sulle tracce dell’ex giocatore del Napoli Le ultimissime

Raspadori, attaccante ex Napoli, è al centro di un’asta di mercato con diverse grandi squadre interessate. Roma, Lazio e Juventus sono le principali contendenti alla sua acquisizione, mentre l’Atletico Madrid monitora attentamente la situazione. Ecco le ultime novità su un trasferimento che potrebbe rivoluzionare il futuro dell’attaccante.

© Calcionews24.com - Raspadori, è caccia all’attaccante dell’Atletico Madrid? Tre squadre sono sulle tracce dell’ex giocatore del Napoli. Le ultimissime Raspadori, la caccia all’attaccante dell’Atletico Madrid continua. Roma, Lazio e Juventus sono sulle tracce dell’ex Napoli. I dettagli Il calciomercato invernale potrebbe infiammarsi con un derby della Capitale giocato non sul prato dell’Olimpico, ma sulle scrivanie dei direttori sportivi. Al centro dell’attenzione c’è Giacomo Raspadori, attaccante in grande crescita che ha attirato l’interesse di Roma . Calcionews24.com Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calciomercato Roma, caccia alla seconda punta: Tel e Raspadori in lista, El Mala pista complicata - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.