Raspadori è caccia all’attaccante dell’Atletico Madrid? Tre squadre sono sulle tracce dell’ex giocatore del Napoli Le ultimissime

17 dic 2025

Raspadori, attaccante ex Napoli, è al centro di un’asta di mercato con diverse grandi squadre interessate. Roma, Lazio e Juventus sono le principali contendenti alla sua acquisizione, mentre l’Atletico Madrid monitora attentamente la situazione. Ecco le ultime novità su un trasferimento che potrebbe rivoluzionare il futuro dell’attaccante.

Raspadori, la caccia allattaccante dellAtletico Madrid continua. Roma, Lazio e Juventus sono sulle tracce dell’ex Napoli. I dettagli Il calciomercato invernale potrebbe infiammarsi con un derby della Capitale giocato non sul prato dell’Olimpico, ma sulle scrivanie dei direttori sportivi. Al centro dell’attenzione c’è Giacomo Raspadori, attaccante in grande crescita che ha attirato l’interesse di Roma . Calcionews24.com

