Rapporto Pendolaria Legambiente boccia la linea ferroviaria da Catania a Gela
Nel rapporto “Pendolaria 2025”, Legambiente mette in dubbio la sostenibilità e l’efficienza della linea ferroviaria tra Catania e Gela, evidenziando criticità e criticità ambientali. Questa analisi, giunta alla sua ventesima edizione, sottolinea le sfide delle infrastrutture ferroviarie in Sicilia, sollevando importanti questioni sul futuro dei trasporti pubblici e sulla tutela dell’ambiente nella regione.
Legambiente boccia la linea ferroviaria Catania-Caltagirone-Niscemi-Gela. Lo scrive l'associazione degli ambientalisti nell'annuale rapporto, giunto alla sua ventesima edizione, Pendolaria 2025.?"Oltre ai lavori di ammodernamento e alle continue cancellazioni di treni, con le corse effettuati con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
