Rapporto Pendolaria Legambiente boccia la linea ferroviaria da Catania a Gela

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel rapporto “Pendolaria 2025”, Legambiente mette in dubbio la sostenibilità e l’efficienza della linea ferroviaria tra Catania e Gela, evidenziando criticità e criticità ambientali. Questa analisi, giunta alla sua ventesima edizione, sottolinea le sfide delle infrastrutture ferroviarie in Sicilia, sollevando importanti questioni sul futuro dei trasporti pubblici e sulla tutela dell’ambiente nella regione.

rapporto pendolaria legambiente boccia la linea ferroviaria da catania a gela

© Cataniatoday.it - Rapporto "Pendolaria", Legambiente boccia la linea ferroviaria da Catania a Gela

Legambiente boccia la linea ferroviaria Catania-Caltagirone-Niscemi-Gela. Lo scrive l'associazione degli ambientalisti nell'annuale rapporto, giunto alla sua ventesima edizione, Pendolaria 2025.?"Oltre ai lavori di ammodernamento e alle continue cancellazioni di treni, con le corse effettuati con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Riapre la linea ferroviaria "del futuro" Pa-Ct, si percorrerà in 2 ore. Schifani: "Troveremo soluzioni per l'aeroporto di Catania"

Leggi anche: Riaperta la linea ferroviaria Palermo-Catania: due ore di viaggio tra le città

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

rapporto pendolaria legambiente bocciaPendolaria 2025, Legambiente boccia le autostrade e promuove il ferro: focus anche su Parma - Nel rapporto dell’associazione ambientalista nessuna linea ferroviaria regionale finisce nella lista nera. parmatoday.it

rapporto pendolaria legambiente bocciaLegambiente boccia i progetti di nuove autostrade in Emilia-Romagna - Romagna e promuove le ferrovie: nessuna linea regionale è infatti finita nella lista nera nel rapporto Pendolaria 2025. ansa.it

rapporto pendolaria legambiente boccia"Pendolaria 2025", nel report di Legambiente sulla Sicilia bocciate la linea ferroviaria Catania-Gela, interrotta dal 2011, e la Alcamo-Trapani - Treni vecchi: l'età media della Circumetnea è 34 anni, quelli di Trenitalia 11. lasicilia.it

Legambiente, presentato il rapporto Pendolaria Il report boccia la Campania

Video Legambiente, presentato il rapporto Pendolaria Il report boccia la Campania

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.