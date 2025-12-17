Rapporto Pendolaria Legambiente boccia la linea ferroviaria da Catania a Gela

Nel rapporto “Pendolaria 2025”, Legambiente mette in dubbio la sostenibilità e l’efficienza della linea ferroviaria tra Catania e Gela, evidenziando criticità e criticità ambientali. Questa analisi, giunta alla sua ventesima edizione, sottolinea le sfide delle infrastrutture ferroviarie in Sicilia, sollevando importanti questioni sul futuro dei trasporti pubblici e sulla tutela dell’ambiente nella regione.

Legambiente boccia i progetti di nuove autostrade in Emilia-Romagna - Romagna e promuove le ferrovie: nessuna linea regionale è infatti finita nella lista nera nel rapporto Pendolaria 2025. ansa.it

"Pendolaria 2025", nel report di Legambiente sulla Sicilia bocciate la linea ferroviaria Catania-Gela, interrotta dal 2011, e la Alcamo-Trapani - Treni vecchi: l'età media della Circumetnea è 34 anni, quelli di Trenitalia 11. lasicilia.it

Legambiente, presentato il rapporto Pendolaria Il report boccia la Campania

Il rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente: per il trasporto pubblico locale -38% di risorse dal 2009, diminuisce il numero di treni regionali. 'La legge di Bilancio definanzia tre opere' #ANSA - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.