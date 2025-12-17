Rapporto Pendolaria | la Toscana è quarta in Italia ma pesano i disagi su Faentina e Valdarno

La Toscana si conferma tra le regioni più dipendenti dal trasporto ferroviario, con circa 200mila pendolari quotidiani. Tuttavia, il rapporto Pendolaria evidenzia disagi significativi sulle linee Faentina e Valdarno, che incidono sulla qualità del servizio. Nonostante la posizione di quarta in Italia, le criticità rischiano di compromettere la puntualità e l’efficienza di un sistema fondamentale per il territorio e i suoi abitanti.

FIRENZE – Un esercito di 200mila persone. Tanti sono i toscani che ogni giorno scelgono il treno per muoversi. Un dato che conferma la regione al quarto posto in Italia per utenza, dietro solo a giganti come Lombardia, Lazio e Campania. Eppure, la fotografia scattata da Legambiente con il 20esimo rapporto Pendolaria mostra una realtà in chiaroscuro. Le buone notizie riguardano i mezzi. L'età media dei convogli è scesa a 12,3 anni, grazie all'immissione di nuovi treni. Un passo avanti significativo per il comfort dei viaggiatori. Bene anche il completamento del raddoppio tra Pistoia e Montecatini.

