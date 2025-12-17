Rapito all’uscita di un locale c’è la svolta | due arresti

Due uomini cinesi sono stati arrestati a Prato in seguito al rapimento di Yixian Yang, avvenuto nei pressi di un locale di via Udine tra il 30 novembre e il 1 dicembre. L’indagine, che ha portato agli arresti, rappresenta una svolta significativa nel caso, che ha suscitato grande attenzione nella zona.

Prato, 17 dicembre 2025 – Svolta nel rapimento di Yixian Yang. Due uomini di nazionalità cinese sono stati arrestati per il sequestro dell'uomo di 46 anni, cittadino cinese residente a Empoli, rapito nella notte tra il 30 novembre e il primo dicembre, all' uscita di un karaoke di via Udine. Rapito dai finti agenti. E' stato chiesto un riscatto I due, fermati sabato scorso nella loro abitazione pratese, sono ritenuti dagli inquirenti gli esecutori materiali del rapimento, quelli che si sarebbero finti appartenenti alle forze dell'ordine per convincere la vittima a seguirli. Per loro, prelevati sabato dall'abitazione, ieri è scattata la convalida dell'arresto con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione.

