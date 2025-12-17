Rapina violenta all’alba all' Eurospin di Catania | due dipendenti sequestrati e picchiati

All'alba di lunedì 15 dicembre, l’Eurospin di via Castaldi a Catania è stato teatro di una rapina violenta. Due dipendenti sono stati sequestrati e brutalmente picchiati, lasciando la comunità sotto shock. Un episodio di inaudita violenza che ha scosso l’intera città e sollevato profonde preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rapina violenta all’alba all'Eurospin di Catania: due dipendenti sequestrati e picchiati - Non riusciti ad aprire la cassaforte, i banditi sono fuggiti lasciando le vittime sotto choc. msn.com

MAXI CONTROLLO NEL PARCO “COLLINA DELLA PACE” - FINOCCHIO Dopo la violenta rapina avvenuta in una gioielleria del quartiere Finocchio e grazie al confronto diretto con l’Associazione Commercianti di Borgata Finocchio, che ringrazio per il senso - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.