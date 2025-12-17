Rapina violenta all’alba all' Eurospin di Catania | due dipendenti sequestrati e picchiati
All'alba di lunedì 15 dicembre, l’Eurospin di via Castaldi a Catania è stato teatro di una rapina violenta. Due dipendenti sono stati sequestrati e brutalmente picchiati, lasciando la comunità sotto shock. Un episodio di inaudita violenza che ha scosso l’intera città e sollevato profonde preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Un episodio di violenza inaudita ha sconvolto l’alba di lunedì 15 dicembre al punto vendita Eurospin di via Castaldi, a Catania. Due lavoratori, incaricati dell’apertura, sono stati sequestrati, legati mani e piedi e brutalmente maltrattati da quattro rapinatori armati di pistola che, non riuscendo ad aprire la cassaforte, hanno abbandonato le vittime in stato di shock. I dipendenti sono stati. 🔗 Leggi su Feedpress.me
