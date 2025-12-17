Rapina… rimandata | bandito senza pistola banca con pazienza

Questa mattina, poco dopo l'apertura, alla banca Tema di via Romana si è consumato un tentativo di rapina insolito. Un bandito senza pistola ha messo in atto un colpo che si distingue per la sua parsimonia e audacia, segnando un episodio singolare nel panorama criminale locale.

© Lortica.it - Rapina… rimandata: bandito senza pistola, banca con pazienza Stamattina, poco dopo l'apertura, alla banca Tema di via Romana s'è consumato uno dei colpi più tirchi della storia criminale locale. Un uomo, deciso ma non troppo, entra, si presenta alla cassiera e con tono da film americano (ma doppiato male) intima: "Mi dia i soldi." La cassiera, donna navigata e con più sangue freddo d'un ghiacciolo al Polo Nord, invece di svenire o premere l'allarme, inizia a temporeggiare. "Guardi, ora non posso. c'è il sistema. poi bisogna fare il modulo. poi mi sento anche un po' girare." A quel punto finge pure di sentirsi male, roba da Oscar alla carriera, mentre il rapinatore guarda intorno, guarda le mani, guarda le tasche.

