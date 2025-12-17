Rapina in un minimarket a Torino accoltellato il figlio del titolare | aggressore condannato
Un episodio di violenza scuote Torino: durante una rapina in un minimarket di via Onorato Vigliani, il figlio del titolare è stato accoltellato. Dopo un processo rapido, l’aggressore, un uomo di 41 anni, è stato condannato a due anni e cinque mesi di carcere e a una multa di 800 euro. La sentenza rappresenta una risposta alla gravità dell’atto che ha sconvolto la comunità torinese.
Due anni e cinque mesi di carcere, 800 euro di multa. È terminato con una condanna a questa pena oggi, 17 dicembre, il processo di primo grado al 41enne che aveva accoltellato un ragazzo nel minimarket di via Onorato Vigliani 160, a Torino. Il tribunale ha stabilito che può uscire dal carcere ed. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Rapina violenta in un minimarket a Torino
