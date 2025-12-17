Rapina in un minimarket a Torino accoltellato il figlio del titolare | aggressore condannato

Un episodio di violenza scuote Torino: durante una rapina in un minimarket di via Onorato Vigliani, il figlio del titolare è stato accoltellato. Dopo un processo rapido, l’aggressore, un uomo di 41 anni, è stato condannato a due anni e cinque mesi di carcere e a una multa di 800 euro. La sentenza rappresenta una risposta alla gravità dell’atto che ha sconvolto la comunità torinese.

