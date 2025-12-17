Raphinha escluso dai The Best FIFA XI | la moglie esplode e parla di ingiustizia
L'esclusione di Raphinha dalla formazione ideale The Best FIFA XI ha suscitato forti reazioni, tra cui quella della moglie del calciatore. La sua reazione evidenzia il malcontento e le accuse di ingiustizia, alimentando il dibattito sulle decisioni della FIFA e sulla meritocrazia nel calcio internazionale.
L’esclusione di Raphinha dalla formazione ideale The Best FIFA XI ha acceso una nuova polemica internazionale. Una scelta che ha sorpreso molti addetti ai lavori e che ha fatto esplodere la rabbia di Natalia Rodrigues, moglie dell’attaccante del Barcellona, intervenuta duramente sui social. Non è la prima volta che il brasiliano viene ignorato nei grandi riconoscimenti individuali. E questa volta, considerando i numeri e i titoli conquistati, la decisione è apparsa a molti difficile da spiegare. Raphinha Raphinha ancora fuori dai riconoscimenti FIFA. Il nome di Raphinha non compare tra gli undici migliori giocatori dell’anno scelti dalla FIFA, nonostante una stagione di altissimo livello con il Barcellona di Hansi Flick, culminata con la conquista di Liga, Copa del Rey e Supercoppa spagnola. 🔗 Leggi su Como1907news.com
RAPHINHA skills
