L'esclusione di Raphinha dalla formazione ideale The Best FIFA XI ha suscitato forti reazioni, tra cui quella della moglie del calciatore. La sua reazione evidenzia il malcontento e le accuse di ingiustizia, alimentando il dibattito sulle decisioni della FIFA e sulla meritocrazia nel calcio internazionale.

© Como1907news.com - Raphinha escluso dai The Best FIFA XI: la moglie esplode e parla di ingiustizia

L’esclusione di Raphinha dalla formazione ideale The Best FIFA XI ha acceso una nuova polemica internazionale. Una scelta che ha sorpreso molti addetti ai lavori e che ha fatto esplodere la rabbia di Natalia Rodrigues, moglie dell’attaccante del Barcellona, intervenuta duramente sui social. Non è la prima volta che il brasiliano viene ignorato nei grandi riconoscimenti individuali. E questa volta, considerando i numeri e i titoli conquistati, la decisione è apparsa a molti difficile da spiegare. Raphinha Raphinha ancora fuori dai riconoscimenti FIFA. Il nome di Raphinha non compare tra gli undici migliori giocatori dell’anno scelti dalla FIFA, nonostante una stagione di altissimo livello con il Barcellona di Hansi Flick, culminata con la conquista di Liga, Copa del Rey e Supercoppa spagnola. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Leggi anche: La moglie di Raphinha esplode contro la FIFA per l’esclusione del brasiliano: “Gioca a basket?”

Leggi anche: “Sto bene con mia moglie, del resto non mi interessa”: Brooklyn Beckham parla per la prima volta del rapporto complicato con i genitori David e Victoria

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

RAPHINHA skills

Raphinha escluso dal "The Best XI", la moglie ironica: "62 gol propiziati, gioca a basket?" - Il FIFA The Best World XI 2025 è stato appena annunciato e, come è accaduto anche in passato, si è immediatamente acceso il dibattito. tuttomercatoweb.com