Rampulla, ex portiere della Juventus, esprime fiducia nel riscatto del club, sottolineando l’importanza del ritorno di Bremer per rafforzare la difesa. Con la Juventus in crescita, il suo commento si concentra sulla possibilità di una svolta positiva, soprattutto in vista di un eventuale successo contro la Roma. Un segnale di ottimismo e speranza per i tifosi bianconeri, in attesa di ulteriori progressi del team.

Rampulla ha fiducia nella Juventus: «Rientrando Bremer la difesa si sistema. Se dovesse vincere contro la Roma…»

Rampulla, ex portiere della Juventus, ha commentato così il momento vissuto dal club bianconero dopo la vittoria con il Bologna. Ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha parlato così del momento della Juventus. COMO SCONFITTO CON ROMA E INTER – «Sono due ko che ci possono stare, è un progetto a lungo termine e vedremo fino a quando continueranno i proprietari. Fin quando la proprietà straniera ha i suoi affari in Italia ok, ma quando vorrà andare via vedremo. Ci sono tanti giovani di prospettiva ma non italiani, e questo mi dispiace». JUVE – «Siamo a metà dell’opera. Ora ha vinto col Bologna, deve farlo anche con la Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

