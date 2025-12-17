Rainbow Geronimo Stilton acquistato da Iginio Straffi

Iginio Straffi, creatore di Rainbow, ha acquisito i diritti su Geronimo Stilton, il celebre personaggio dei libri per bambini. L'operazione segna una nuova fase per il mondo di Geronimo, ora parte di un gruppo noto per le sue produzioni di successo. L'integrazione tra i due universi apre interessanti prospettive per le future avventure del topo giornalista.

Geronimo Stilton si sposa con le Winx, alla Rainbow di Iginio Straffi i diritti del topo giornalista: «Presto lo sbarco sui nuovi media» - Pubblicati in Italia da Piemme, tradotti in oltre 50 lingue e con più di 190 milioni di copie vendute, i libri di Geronimo Stilton hanno attraversato generi, temi e generazioni ... msn.com

Geronimo Stilton entra in Rainbow. Iginio Straffi: ‘Così costruiamo il grande polo italiano per ragazzi’ - Per due tra le sue serie più di successo, Winx Club e Mermaid Magic, in molti aspettano le nuove stagioni. msn.com

Geronimo non è un personaggio che impone modelli, ma che accompagna. È percepito dai bambini come un amico autorevole, e questo lo rende speciale. ” Rainbow, mentre si prepara a riportare in scena Winx Club e Mermaid Magic, ha scelto di puntare in - facebook.com facebook

Notizia #ansa @Agenzia_Ansa #rainbow compra #geronimostilton creato da #elisabettadami nel 1997 abita a #topazia ma è famoso in tutto il mondo ! la #mascotte ha presenziato nei #programmi #tv come @zecchinodoro o eventi live come @SalonedelLibr x.com

