Rainbow acquista Geronimo Stilton

Rainbow, il noto gruppo internazionale creatore di contenuti animati e del celebre Winx Club, amplia il suo universo con un nuovo capitolo. Recentemente, ha acquisito un personaggio iconico della narrativa per ragazzi, consolidando la sua presenza nel mondo dell'intrattenimento e della letteratura infantile. Questa mossa strategica apre nuove opportunità di crescita e innovazione per il brand, rafforzando il suo impegno nel creare contenuti coinvolgenti per le giovani generazioni.

© Lettera43.it - Rainbow acquista Geronimo Stilton Il gruppo internazionale Rainbow, fondato nel 1995 da Iginio Straffi e famoso per i propri contenuti animati e per il Winx Club, ha acquisito un personaggio simbolo della narrativa per ragazzi. Si tratta di Geronimo Stilton, di cui la società ha acquistato la proprietà intellettuale. Come riportato da Prima Comunicazione, l'acquisto dei diritti è passato dalla compravendita delle quote della International Charachters, di proprietà di Elisabetta Dami, e della Pietro Marietti, dell'omonimo proprietario. Straffi: «Geronimo Stilton crescerà su nuovi media». È stata Dami a creare Geronimo Stilton, pubblicato in Italia da Piemme.

Rainbow si prende Geronimo Stilton, acquisita la proprietà intellettuale del topo giornalista - Nato da un’idea di Elisabetta Dami, il celebre topo giornalista è diventato nel tempo un simbolo della letteratura per ragazzi ... affaritaliani.it

Geronimo Stilton entra nella casa delle Winx, Rainbow acquisisce la proprietà intellettuale del topo giornalista - Con l'acquisizione da parte di Rainbow, Geronimo Stilton si prepara a esplorare nuovi media e forme espressive, mantenendo i valori che lo hanno reso un fenomeno editoriale globale con oltre 190 milio ... milanofinanza.it

Notizia #ansa @Agenzia_Ansa #rainbow compra #geronimostilton creato da #elisabettadami nel 1997 abita a #topazia ma è famoso in tutto il mondo ! la #mascotte ha presenziato nei #programmi #tv come @zecchinodoro o eventi live come @SalonedelLibr x.com

