RAI PUNGE MEDIASET | NON COMPRIAMO SERIE TURCHE MA INVESTIAMO IN QUALITÀ

Durante la presentazione del palinsesto della fiction 2026 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi ha annunciato le strategie della rete, sottolineando l’impegno verso la qualità e chiarendo la posizione dell’azienda rispetto all'acquisto di serie turche.

L’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi è un fiume in piena, intervenendo alla presentazione del palinsesto della fiction 2026 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Una serata evento che ha visto salire sul palco i protagonisti dei titoli della stagione televisiva da gennaio a marzo e in sala tanti grandi attori che hanno contribuito al successo di quella appena conclusa o che sono sul set con nuovi progetti. La Rai potrebbe comprare soap in Turchia, sarebbe più conveniente, ma preferisce investire sulla qualità della fiction e risultati si vedono anche dal riscontro del pubblico. Tra questi Luisa Ranieri, Vanessa Scalera e Massimilano Gallo, Alessandro Gassmann, Lino Guanciale, Matteo Martari, Giuseppe Zeno, Raoul Bova, Nino Frassica, Luca Argentero, Elena Sofia Ricci, Barbara Ronchi, Carmine Recano, Serena Rossi, Giorgio Pasotti, Maurizio Lastrico e Romana Maggiora Vergano. 🔗 Leggi su Bubinoblog

