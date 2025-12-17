Durante il consiglio di amministrazione della Rai, il presidente ad interim Antonio Marano ha commentato le recenti accuse pubblicate da ‘La Repubblica’ riguardo all’assunzione del fidanzato della figlia in una società controllata dall’azienda, definendo l’articolo “inattendibile e diffamatorio”.

© Lapresse.it - Rai Pubblicità, Marano: “Su ‘Repubblica’ articolo inattendibile e diffamatorio”

Il presidente ad interim della Rai Antonio Marano, durante il cda dell’azienda, replica alle rivelazioni di ‘La Repubblica’ sul caso dell’assunzione del fidanzato della figlia in una società controllata da Viale Mazzini. “Quanto riportato dall’articolo in oggetto, è da ritenere non attendibile nella ricostruzione e quantomeno diffamatorio nella titolistica del pezzo giornalistico. Per questo sono a richiedere un audit extra piano volto a verificare e asseverare il rispetto delle procedure aziendali e la correttezza delle relative condotte”, ha detto il consigliere in quota Lega. In un articolo del quotidiano di Largo Fochetti si racconta la vicenda dell’assunzione di Alessandro Valadé, questo il nome dell’uomo, in Rai Pubblicità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

