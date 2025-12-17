Rai-Mediaset l’ad Rossi punge Pier Silvio e rivendica la qualità dell’industria italiana Nel mirino le soap turche

Il confronto tra Rai e Mediaset si accende nuovamente, con l’ad Rossi che difende la qualità dell’industria televisiva italiana e critica le soap turche. Lo scenario televisivo italiano si conferma come un palcoscenico di scontro tra visioni industriali e identità culturali, rivelando tensioni profonde tra tradizione e innovazione. Un dibattito che va oltre gli ascolti, mettendo in discussione il futuro dell’industria televisiva nazionale.

© Thesocialpost.it - Rai-Mediaset, l’ad Rossi punge Pier Silvio e rivendica la qualità dell’industria italiana. Nel mirino le soap turche Il panorama televisivo italiano si conferma ancora una volta un terreno di scontro non solo di ascolti, ma anche di visioni industriali e identità culturali. Durante la recente presentazione dei palinsesti Rai dedicati alla fiction, tenutasi nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha pronunciato parole destinate a far discutere a lungo. Il fulcro del suo intervento non è stato solo la celebrazione dei successi della tv pubblica, ma una critica neanche troppo velata alla strategia editoriale dei principali competitor, con un riferimento particolare a Mediaset e alla massiccia importazione di prodotti seriali esteri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Leggi anche: “Tutto saltato”. Scoperta pesante su Mediaset e Rai, la mossa di Pier Silvio Berlusconi Leggi anche: Programma cancellato: il caos di Mediaset e la furia del pubblico contro Pier Silvio Berlusconi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’ad Rai, Giampaolo Rossi e la stoccata a Mediaset: “Potremmo comprare soap in Turchia, ma investiamo sulla qualità” - L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, lancia una stoccata a Mediaset parlando delle fiction e riferendosi in particolare a quelle turche ... fanpage.it

Rai, le fiction del 2026: il ritorno di "Doc" e "Mare Fuori", le novità con Luisa Ranieri, Gassmann e Serena Rossi - Un po' brindisi aziendale – focaccine, salumi e abbracci nel foyer dell'Auditorium Parco della Musica a Roma – un po' orgogliosa rivendicazione di un 2025 da ... ilmessaggero.it

Rossi: in Rai fiction di qualità, per raccontare il presente e sostenere audiovisivo - Punzecchiando Canale5, l'ad di Viale Mazzini ha preso parte alla presentazione delle fiction del servizio pubblico, ricordandone la capacità di raccontare il nostro tempo e il ruolo a sostegno del set ... msn.com

L’AD Rai, Rossi, rimarca alcune differenze tra Rai e Mediaset: “La Rai potrebbe comprare soap in Turchia, sarebbe più conveniente, ma preferisce investire sulla qualità della fiction e risultati si vedono anche dal riscontro del pubblico” 1/2 x.com

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/leiene/rei-esclusivo-david-rossi-e-stato-ucciso_F314119301012C21 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.