rai fiction tutti i titoli previsti da gennaio a maggio 2026

Rai Fiction presenta il palinsesto da gennaio a maggio 2026, un periodo ricco di novità e grandi ritorni. Dopo un autunno di successi, si prospetta un anno ancora più intenso, con titoli attesi e sorprese per il pubblico. Nonostante alcune variazioni nelle date di uscita, l’offerta si conferma all’altezza delle aspettative, garantendo appuntamenti imperdibili e intrattenimento di qualità.

Quello che va a concludersi è stato un autunno di successo per Rai Fiction, benché ci sia stata una certa confusione sulle date di partenza delle serie annunciate a giugno, alcune rimandate e altre anticipate in corso d’opera. Ebbene, le sorprese non sono finite perché, come emerso dalla presentazione che si è svolta ieri a Roma, da gennaio a maggio 2026 dovrebbero arrivare in tv molti più titoli di quelli previsti. Partiamo ricapitolando quelli già attesi e confermati: nella prossima primavera andranno in onda Cuori 3, Don Matteo 15, Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, La Preside, Prima di Noi, Estranei e Mare Fuori 6, mentre risulta al momento rimandata Una Famiglia Imperfetta con Serena Autieri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Rai a tutta fiction, un mosaico tra medici, nuovi eroi e ritorni - Sul palco dell' Auditorium Parco della Musica di Roma hanno sfilato uno ad uno da Luisa Ranieri a Vanessa Scalera, da Alessandro Gassmann a Francesco Montanari, e Matteo Martari e Giuseppe Zeno e non ... ansa.it