Ragazzo accoltellato fuori da una scuola a Sesto San Giovanni | gravissimo al Niguarda

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo è stato accoltellato fuori da una scuola a Sesto San Giovanni, nei pressi dell'istituto De Nicola in via Saint Denis 200. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 e il giovane è stato trasportato in condizioni gravissime al ospedale Niguarda. Le autorità stanno conducendo le indagini sull'accaduto.

Immagine generica

I fatti si sarebbero verificati poco prima delle 13 di fronte all'istituto scolastico De Nicola in via Saint Denis 200 a Sesto San Giovanni. Sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sesto, 18enne accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. Aggressori in fuga

Leggi anche: Accoltellato fuori scuola, fermato uno degli aggressori: colpi inferti vicino alla colonna vertebrale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Russia, ragazzo entra a scuola con un coltello e uccide un bambino di 10 anni, poi si scatta un selfie con il cadavere; Accoltellato fuori dal bar dove lavorava, morto un uomo di 55 anni; Accoltellato fuori dal bar dove lavorava, morto 55enne.

Ragazzo accoltellato fuori da scuola, il padre Mi ha chiamato e l'ho trovato in una pozza di sangu

Video Ragazzo accoltellato fuori da scuola, il padre Mi ha chiamato e l'ho trovato in una pozza di sangu

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.