Ragazzo accoltellato fuori da una scuola a Sesto San Giovanni | gravissimo al Niguarda

Un ragazzo è stato accoltellato fuori da una scuola a Sesto San Giovanni, nei pressi dell'istituto De Nicola in via Saint Denis 200. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 e il giovane è stato trasportato in condizioni gravissime al ospedale Niguarda. Le autorità stanno conducendo le indagini sull'accaduto.

I fatti si sarebbero verificati poco prima delle 13 di fronte all'istituto scolastico De Nicola in via Saint Denis 200 a Sesto San Giovanni. Sul posto.

