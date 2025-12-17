Ragazza | Non congrua somma La Russa Jr

In un caso che ha suscitato grande attenzione, Tommaso Gilardoni è stato condannato per revenge porn, con una sentenza che riconosce la gravità del reato. La vicenda ha coinvolto anche La Russa Jr, evidenziando l'importanza di tutelare la privacy e i diritti delle persone. La condanna rappresenta un passo significativo nella lotta contro le condotte illecite online, sottolineando la necessità di responsabilità e rispetto nel mondo digitale.

15.00 "Sono contenta perché è stato riconosciuto il fatto e il reato",nel processo con condanna per revenge porn per Tommaso Gilardoni."E sicuramente impugnerò il provvedimento sulla conguità" del risarcimento di Apache La Russa". Sono parole, in sostanza, della ragazza che ha denunciato per revenge porn i due giovani,oltre che per violenza sessuale, un'accusa già archiviata. La ragazza non prenderà i 25mila euro di La Russa Jr e farà appello contro la sentenza della gup di Milano che ha dichiarato estinto il reato a suo carico.

