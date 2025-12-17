Ragazza | non congrua somma La Russa Jr

Una giovane esprime soddisfazione per il riconoscimento del fatto e della condanna nel caso di revenge porn di Tommaso Gilardoni, evidenziando l'importanza di giustizia e tutela della dignità.

15.00 "Sono contenta perché è stato riconosciuto il fatto e il reato",nel processo con condanna per revenge porn per Tommaso Gilardoni."E sicuramente impugnerò il provvedimento sulla conguità" del risarcimento di Apache La Russa". Sono parole, in sostanza, della ragazza che ha denunciato per revenge porn i due giovani,oltre che per violenza sessuale, un'accusa già archiviata. La ragazza non prenderà i 25mila euro di La Russa Jr e farà appello contro la sentenza della gup di Milano che ha dichiarato estinto il reato a suo carico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

