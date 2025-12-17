Ragazza | non congrua somma La Russa Jr

Una giovane esprime soddisfazione per il riconoscimento del fatto e della condanna nel caso di revenge porn di Tommaso Gilardoni, evidenziando l'importanza di giustizia e tutela della dignità.

15.00 "Sono contenta perché è stato riconosciuto il fatto e il reato",nel processo con condanna per revenge porn per Tommaso Gilardoni."E sicuramente impugnerò il provvedimento sulla conguità" del risarcimento di Apache La Russa". Sono parole, in sostanza, della ragazza che ha denunciato per revenge porn i due giovani,oltre che per violenza sessuale, un'accusa già archiviata. La ragazza non prenderà i 25mila euro di La Russa Jr e farà appello contro la sentenza della gup di Milano che ha dichiarato estinto il reato a suo carico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: La Russa jr accusato di revenge porn offre 25mila euro alla ragazza, ma lei rifiuta: “Cifra non congrua al danno”

Leggi anche: L’offerta di La Russa jr alla ragazza che lo ha denunciato «è congrua», la giudice chiude il caso: estinto il reato di reveng porn. Condannato l’amico dj

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Revenge porn, 'da La Russa Jr risarcimento congruo, estinto reato'. La ragazza: 'Farò appello' - La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, ... ansa.it