Ragazza incappucciata crea il caos in tabaccheria | aggredisce la titolare e la rapina

Una ragazza incappucciata ha fatto irruzione nella tabaccheria “Selena” di Porto San Giorgio, creando il caos. Attesa l’occasione, ha aggredito la titolare e si è impossessata di denaro, lasciando dietro di sé sconcerto e paura. L’episodio si è verificato il 17 dicembre 2025, segnando un episodio inquietante nel centro della città.

Porto San Giorgio (Fermo), 17 dicembre 2025 - Ha atteso che la proprietaria rimanesse da sola e, incappucciata, ha fatto irruzione nel bar tabaccheria “ Selena ”. Facendo credere di essere armata ha chiesto all’esercente di consegnarle tutto il denaro dell’incasso e, quando la titolare si è rifiutata, ha scavalcato il bancone, l’ha aggredita, ha scaraventato la cassa a terra e ha arraffato i soldi per poi scappare in bicicletta. La rapinatrice, una giovane del posto, ha dovuto fare, però, i conti con il tempestivo intervento dei carabinieri, che l’hanno individuata e fermata. Il colpo è stato messo a segno ieri pomeriggio nell’esercizio commerciale situato in via Trento, nella zona nord di Porto San Giorgio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

