Raffaella Fico ha perso il bambino che stava aspettando Così rompe il silenzio

Raffaella Fico rompe il silenzio sui social con parole commoventi, condividendo il dolore per la perdita del bambino che aspettava con Armando Izzo. Con un messaggio intimo e toccante, l’ex showgirl si apre in un momento difficile, chiedendo rispetto e vicinanza in un momento di grande dolore.

"Vola alto cuore mio". Con queste parole, Raffaella Fico rompe il silenzio sui social dopo la perdita del bambino che aspettava insieme al calciatore Armando Izzo. La coppia, in attesa del figlio da 5 mesi, aveva annunciato la tragedia lo scorso 15 dicembre. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

