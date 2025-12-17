Quote Supercoppa Italiana Chivu favorito | le statistiche sorridono i nerazzurri

La Supercoppa Italiana 2025 si avvicina, con i riflettori puntati sulla finale del 22 dicembre in Arabia Saudita. Tra i protagonisti favoriti c’è Chivu, la cui esperienza e le recenti statistiche sorridono ai nerazzurri. La stagione si accende di attesa e adrenalina, promettendo un match imperdibile tra le migliori squadre italiane per conquistare il primo trofeo ufficiale.

Quote Supercoppa Italiana. La Supercoppa Italiana 2025 entra nel vivo e guarda già alla data cerchiata in rosso: 22 dicembre, quando in Arabia Saudita andrà in scena la finale del primo trofeo stagionale. A presentarsi da campione in carica sarà il Milan, reduce dal successo nella scorsa edizione, maturato con una rimonta per 3-2 ai danni dell'Inter. Ma cosa raccontano i numeri degli ultimi dieci anni e quali sono le reali gerarchie alla vigilia delle semifinali? Supercoppa, un torneo che raramente arriva ai rigori. Analizzando l'andamento della competizione nell'ultimo decennio, emerge un dato significativo: solo una finale si è decisa ai calci di rigore, il celebre Juventus-Milan 2016-2017, vinto dai rossoneri.

