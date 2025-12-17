Quindici anni di Erasmus+ con l’Ipsia Pocognoni

Dal 2008, l’Ipsia Pocognoni ha partecipato attivamente al programma Erasmus+, offrendo a oltre 500 studenti l’opportunità di vivere esperienze formative all’estero. Quindici anni di scambi e crescita che hanno arricchito il percorso educativo di numerosi giovani, con destinazioni che spaziano tra le più affascinanti città europee, come Valencia e Cipro.

Quindici anni di Erasmus+, con oltre 500 studenti che hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza formativa in Europa, l’ultima delle quali quest’anno ha visto come mete Valencia e Cipro. Questo l’importante traguardo celebrato dall’ Ipsia Don Enrico Pocognoni di Matelica, con sedi distaccate a Camerino e San Severino. La scuola dal 2021 è titolare dell’accreditamento Erasmus+, garanzia di qualità che ha permesso di ottenere un finanziamento di 162mila euro per il 2026. "Il progetto Erasmus+ è un segno distintivo del nostro istituto – ha sottolineato la professoressa Linda Alfano –: esso è esperienza formativa non solo per gli studenti ma anche per i docenti, essendo prevista la mobilità dedicata proprio a questi ultimi". Ilrestodelcarlino.it

