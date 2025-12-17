Quindicenne neofascista incitava al terrorismo e progettava armi | arrestato nel trevigiano

Un quindicenne della provincia di Treviso è stato arrestato con l’accusa di aver promosso ideologie suprematiste e di aver pianificato la costruzione di armi artigianali, oltre a incitare al terrorismo e all’odio online. L’indagine ha portato alla scoperta di attività pericolose legate a una rete di propaganda neofascista, evidenziando i rischi della radicalizzazione giovanile.

Cara neofascista, è impossibile che tu conosca la cultura... Vedi, tu ne sei priva, infatti stai tentando di ingabbiare questa parola, questo concetto, questo modo di vedere il mondo all'interno di una tag... non sarai mai in grado di possedere "l'egemonia culturale - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.