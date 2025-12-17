Quindicenne neofascista incitava al terrorismo e progettava armi | arrestato nel trevigiano
Un quindicenne della provincia di Treviso è stato arrestato con l’accusa di aver promosso ideologie suprematiste e di aver pianificato la costruzione di armi artigianali, oltre a incitare al terrorismo e all’odio online. L’indagine ha portato alla scoperta di attività pericolose legate a una rete di propaganda neofascista, evidenziando i rischi della radicalizzazione giovanile.
Un quindicenne della provincia di Treviso è stato arrestato per apologia di terrorismo e istigazione all'odio online: diffondeva propaganda suprematista e progettava armi artigianali.
