Quindicenne neofascista incitava al terrorismo e progettava armi | arrestato nel trevigiano

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quindicenne della provincia di Treviso è stato arrestato con l’accusa di aver promosso ideologie suprematiste e di aver pianificato la costruzione di armi artigianali, oltre a incitare al terrorismo e all’odio online. L’indagine ha portato alla scoperta di attività pericolose legate a una rete di propaganda neofascista, evidenziando i rischi della radicalizzazione giovanile.

Un quindicenne della provincia di Treviso è stato arrestato per apologia di terrorismo e istigazione all’odio online: diffondeva propaganda suprematista e progettava armi artigianali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

quindicenne neofascista incitava terrorismoApologia del terrorismo, quindicenne arrestato nel Trevigiano - Secondo gli investigatori aveva componenti per realizzare armi e incitava alla violenza xenofoba e antisemita. msn.com

