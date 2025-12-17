Qui Senigallia La Vigor stringe i denti in vista dell’Unipomezia

Qui Senigallia, la Vigor si prepara a un momento cruciale della stagione. Con determinazione e concentrazione, la squadra di Clementi affronta le sfide recenti, superando avversari come Castelfidardo e Chieti. La squadra si concentra per mantenere la competitività e puntare ai prossimi obiettivi.

Capacità di stringere i denti, concentrazione ed un pizzico di fortuna. Questi ingredienti hanno permesso alla Vigor di Clementi di superare, prima il Castelfidardo, poi il Chieti. Due vittorie consecutive, per nulla scontate visto che nessuna squadra può dirsi spacciata. Anzi, sono tutte vive e determinate a prescindere dalla classifica. Clementi lo sapeva, nonostante ciò ha raccolto i risultati sperati. Ora manca l'ultimo atto del 2025: domenica al "Bianchelli" arriva l' Unipomezia. Una formazione difficile da decifrare, meno conosciuta di altre a queste latitudini, che da alcune settimane fluttua a poche lunghezze dalla griglia playout.

