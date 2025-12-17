Qui Fabo Sacchetti punta sull’orgoglio Il tifo protesta
Alla vigilia di una partita cruciale, il team Fabo Herons si trova sotto pressione, con Sacchetti che punta sull’orgoglio per motivare la squadra. L’ambiente attorno alla gara è carico di tensione e aspettative, con il tifo che manifesta il proprio disappunto. Una vittoria potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa in una stagione finora complessa.
Alla vigilia della gara che potrebbe dare una svolta alla stagione l’ambiente Fabo Herons è una pentola a pressione. Il club dell’airone si prepara al sedicesimo capitolo della sfida cittadina contro la Pallacanestro Montecatini targata Gema e La T Tecnica con i nervi a fior di pelle. Questa sera al PalaTagliate la tensione si potrà quasi toccare, afferrare: affermare che per coach Meo Sacchetti e soprattutto per tanti dei suoi giocatori il derby rappresenta una sorta di ultima spiaggia non è un’iperbole. In caso di nuovo ko accompagnato da una prestazione opaca ad alcuni di loro potrebbe essere già mostrato il foglio di via. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il Celta punta sull’effetto Balaidos. Aspas la bandiera dei Los Celestes
Leggi anche: Flottiglia per Gaza punta dritta, niente scalo a Cipro: Israele protesta
Qui Fabo. Sacchetti punta sull’orgoglio. Il tifo protesta - Herons fuori dai playoff e con tensioni, Pallacanestro per una vittoria- msn.com
Fabo-Sacchetti, accordo in vista ’Meo’ in tribuna contro Omegna - Si è partiti da una rosa di candidati ma, come spesso accade in questi casi, con il passare delle ore è rimasto solo un nome. lanazione.it
Match di mezzogiorno per la Fabo che ospita la neopromossa Piazza Armerina: arriverà il primo successo targato Sacchetti - facebook.com facebook
Basket, Meo Sacchetti è il nuovo allenatore della Fabo Herons x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.