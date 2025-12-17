Qui Fabo Sacchetti punta sull’orgoglio Il tifo protesta

Alla vigilia di una partita cruciale, il team Fabo Herons si trova sotto pressione, con Sacchetti che punta sull’orgoglio per motivare la squadra. L’ambiente attorno alla gara è carico di tensione e aspettative, con il tifo che manifesta il proprio disappunto. Una vittoria potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa in una stagione finora complessa.

Alla vigilia della gara che potrebbe dare una svolta alla stagione l’ambiente Fabo Herons è una pentola a pressione. Il club dell’airone si prepara al sedicesimo capitolo della sfida cittadina contro la Pallacanestro Montecatini targata Gema e La T Tecnica con i nervi a fior di pelle. Questa sera al PalaTagliate la tensione si potrà quasi toccare, afferrare: affermare che per coach Meo Sacchetti e soprattutto per tanti dei suoi giocatori il derby rappresenta una sorta di ultima spiaggia non è un’iperbole. In caso di nuovo ko accompagnato da una prestazione opaca ad alcuni di loro potrebbe essere già mostrato il foglio di via. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

