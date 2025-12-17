Andrea Zini si conferma elemento fondamentale per l'Ancona, contribuendo con le sue incursioni sulla fascia alle recenti vittorie contro San Mauro Pascoli e L’Aquila. Il suo ruolo si rivela decisivo nella lotta per la vetta, dimostrando il valore e l'importanza del suo apporto nel cammino della squadra.

© Sport.quotidiano.net - Qui Ancona. Zini è l’uomo in più: "In lotta per la vetta»

Andrea Zini con le sue incursioni sulla fascia è tra i protagonisti delle due vittorie dell' Ancona a San Mauro Pascoli e contro L'Aquila. Ora sta bene e vuole influire in modo positivo sul futuro dell'Ancona a cominciare da Notaresco. Zini, quello visto nelle ultime due partite è il suo vero valore? "Mi sto avvicinando alla mia forma migliore, sto ritrovando un po' la continuità, la stavo ritrovando anche prima del nuovo infortunio, ora spero che non ci siano più intoppi per dimostrare il 100% di me da qui alla fine". Finora ha segnato solo a Macerata: le manca il gol? "Per un attaccante è sempre importante, per la fiducia personale.

